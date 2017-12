Cristina Chiabotto ha lasciato Fabio Fulco perché allergica a matrimonio e figli? La verità dell’ex Miss Italia

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono detti addio dopo dodici anni. Una storia d’amore importante quella tra l’ex Miss Italia e l’attore che, tuttavia, è finita improvvisamente spiazzando i fans. Dal giorno in cui Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono detti addio sono passate diverse settimane. L’attore ha già tirato fuori il suo dolore per la fine di un amore importante mentre l’ex Miss Italia, finora, era rimasta in silenzio. Oggi, però, Cristina Chiabotto ha rotto il silenzio e ha svelato i motivi che l’hanno spinta a lasciare Fabio Fulco.

CRISTINA CHIABOTTO SVELA I MOTIVI DELLA FINE DEL SUO AMORE CON FABIO FULCO

Si sono amati tanto Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, ma alla fine si sono detti addio. Più volte, l’attore ha parlato del desiderio di diventare padre. E’ stato questo ad allontanre l’ex Miss Italia e l’attore? “Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio“, ha fatto sapere al settimanale Oggi. “Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me”, ha aggiunto.

Nonostante l’amore sia finito, l’affetto, il rispetto e la stima restano al punto che Cristina Chiabotto, al settimanale Oggi, spiega: “Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: “Se capirò che sei tu, ti correrò dietro”. Ho passato un’estate da incubo e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”.