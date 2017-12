Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sarebbero lasciati. A riportare lo scoop è il settimanale Oggi, secondo cui l’imprenditore e la showgirl si sarebbero detti addio dopo undici anni prima di Natale, firmando un accordo per la separazione consensuale presso lo studio legale di Annamaria Bernardini De Pace a Milano. Flavio Briatore è poi volato in Kenya insieme al figlio Nathan mentre Elisabetta Gregoraci è rimasta in Italia.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, MATRIMONIO FINITO

Da mesi, si parlava di una crisi di coppia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due avevano smesso di parlare della loro vita privata e di mostrarsi insieme in pubblico. Nessuno dei due, tuttavia, ha ufficializzato lo scoop riportato in esclusiva dal settimanale Oggi. Dal Kenya, l’imprenditore sta pubblicando foto e video delle sue vacanze senza accennare alla notizia che ha rapidamente fatto il giro del web. Stesso discorso per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver pubblicato una foto in topless coprendosi con le braccia e che ha scatenato l’entusiasmo dei followers, è tornata ad aggiornare il suo profilo Instagram con una foto assolutamente meravigliosa.

Nello scatto in questione, Elisabetta Gregoraci sorride felice accompagnando la foto dalle seguente parole: “Calma la mente e l’anima parlerà”. Sulle storie di Instagram, poi, ha caricato una foto in cui si gode l’affetto del suo uomo speciale, suo padre. La Gregoraci, dunque, ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni del 2017 insieme alla sua famiglia.