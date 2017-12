BELEN E ANDREA IANNONE, DAL SIPARIETTO HOT ALLA GELOSIA DELLA SHOWGIRL

Tranon c’è alcuna crisi in corso. Nonostante le voci che li vorrebbero perennemente in crisi, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono sempre più innamorati e felici. Dopo aver trascorso il Natale a Milano, la coppia potrebbe trascorrere l’ultima notte dell’anno in modo romantico dal momento che il piccolo Santiago è in vacanza con papà Stefano De Martino. In queste ore, però, la showgirl e il pilota hanno conquisato la scena per un siparietto sui social.

Belen Rodriguez ha regalato ai fans uno scatto molto sexy posando sui social con una sigaretta e una profonda scollatura. “Cosa c’è?”- è il commento che accompagna la foto che ha attirato l’attenzione non solo dei followers ma soprattutto di Andrea Iannone che ha lasciato il seguente commento – “Ok, arrivo”. Anche Andrea Iannone ha poi pubblicato una foto in cui mette in mostra i muscoli mentre sale a bordo di una moto. “Ma cosa sei?” – ha scritto una fans scatenando la gelosia di Belen che ha immediatamente marcato il territorio rispondendo: “Allora!!!”.

La reazione della showgirl argentina non è passata inosservata ai fans che hanno apprezzatoil lato geloso del carattere della bellissima Rodriguez.