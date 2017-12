Divorzio Gregoraci-Briatore: quanto costa all’imprenditore

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finito.

DIVORZIO GREGORACI-BRIATORE, QUANTO COSTA ALL’IMORENDITORE

Secondo ili due avrebbero firmato la separazione consensuale prima di Natale, ma quanto costerà il divorzio all’imprenditore? A svelare i dettagli dell’accordo economico tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è il settimanale che anticipa il servizio che sarà contenuto nel numero in edicola dal prossimo 3 gennaio.

Secondo quanto svela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci, per permettere al figlio Nathan di continuare ad avere una vita serena accanto ad entrambi i genitori, continuerà a vivere a Montecarlo in una casa vicina a quella in cui ha vissuto finora e il cui affitto sarà pagato da Briatore. Briatore, inoltre, versarà un sostanzioso assegno di mantenimento alla Gregoraci che potrà continuare a gestire le quote che possiede nei vari locali del marito. Inoltre, alla showgirl è rimasto anche un attico a Roma in cui si ferma quando lavora nella capitale.

La coppia non ha ancora confermato le notizie trapelate nelle ultime ore ma la showgirl, su Instagram, ha pubblicato un post che, secondo il parere dei fans, confermerebbe il periodo difficile che sta vivendo. “Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più”, sono le parole della Gregoraci.