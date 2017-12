Il dolore di Nek: “Cara Sofia, sei volata in cielo, ti ho voluto bene e non smetteremo mai di volertene”

IL DOLORE DI NEK PER LA MORTE DI SOFIA

E’ un messaggio di dolore quello pubblicato dasul suo profilo Instagram. Il cantante ha condiviso un post con cui ha espresso il suo dolore per la, la bimba che da anni lottava contro la leucodistrofia metacromatica. Ad annunciare la morte della piccola è stata la mamma. Pochi minuti fa, Nek ha condiviso il suo dolore sui social.

“Ieri sera la nostra piccola straordinaria bambolina Sofia è volata in cielo direttamente dalle braccia di mamma e babbo. Ora per lei non esiste più dolore, c’è solo l’amore. Per chi volesse salutare insieme a noi la nostra bambina comunicheremo i dettagli della cerimonia non appena potremo. Grazie a tutti quelli che l’hanno amata e a tutti quelli che la ricorderanno nelle loro preghiere. Cate e Guido”: con queste parole, Caterina Ceccuti ha annunciato su Facebook la scomparsa della sua bambina.

Tanti i messaggi di corgoglio ricevuti dai genitori di Sofia tra i quali anche quello di Nek che, su Instagram, ha scritto: “Cara Sofia sei volata in cielo. Sei tra le braccia dell’Altissimo e lì lo so non c’è dolore che ti tocchi o ansia che ti turbi o notte che ti spaventi. Ti ho voluto bene come fossi mia figlia…so che lo sai. Sappi infine che non smetteremo mai di volerti bene anzi adesso che sei un angelo ti pregheremo perché possa tu esserci di conforto.

Dio ti benedica!!“.