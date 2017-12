Emma Marrone, l’addio al 2017: “E’ stato un anno insolito, mi sono riscoperta”

Emma Marrone ha salutato il 2017 per accogliere il nuovo anno che la riporterà sulla scena musicale con il nuovo album. Come ha annunciato qualche settimana fa sui social, infatti, il nuovo disco è finito edovrebbe vedere la luce presto. I fans attendono con tredipazione quel momento anche se ieri hanno accolto con gioia la parte più social della loro beniamina.

EMMA MARRONE E L’ADDIO AL 2017

Nel penultimo giorno dell’anno, Emma Marrone ha deciso di regalare gioie ai suoi fans. Prima ha pubblicato un post con cui ha salutato il 2017. Poi ha condiviso una serie di storie con cui ha rivissuto una sua serata magica ovvero quel 7 luglio 2014 vale a dire il suo primo concerto all’Arena di Verona e poi ha fatto una diretta con cui, insieme alla sua amica e manager Francesca Savini e agli amici, il make up artist Simone Belli e l’influencer Paolo Stella, ha regalato ai fans un momento karaoke tirando fuori la sua meravigliosa voce.

Ma come ha salutato il 2017 Emma? Con le seguenti parole: “Ringrazio il 2017 per essere stato un anno insolito,un po’ particolare.. mi sono riscoperta e ho capito e imparato un sacco di cose !

Ma adesso aspetto il 2018 a braccia aperte senza paura,come quella notte del 7 luglio a Verona, la mia prima Arena di Verona !!! Diluviava… ma non ero sola sotto tutta quella pioggia!

C’era la musica e c’eravate voi…

Vi auguro ogni bene”.