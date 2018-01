Elisabetta Gregoraci: lo sfogo sui social dopo la separazione da Briatore, i fans la asfaltano

LO SFOGO DI ELISABETTA GREGORACI SUI SOCIAL

Il 2017 non è finito nel migliore dei modi perLa showgirl e l’imprenditore si sono separati poco prima di Natale anche se nessuno dei due, finora, ha commentato la notizia. Al momento, la Gregoraci si trova in Italia mentre Flavio Briatore è in Kenya con il figlio dove ha brindato al nuovo anno insieme ad alcuni amici.

Pur non commentando esplicitamente la notizia della fine del suo matrimonio con Briatore, Elisabetta Gregoraci, su Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo che ha spaccato l’opinione pubblica. Molti fans, infatti, non hanno gradito le parole utilizzate dalla showgirl per descrivere il suo stato d’animo dopo la separazione. “Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più. E. G.”, ha scritto la showgirl.

I fans hanno così puntato il dito contro la Gregoraci lasciando commenti durissimi sotto il suo post: “leggendo i dettagli economici relativi alla separazione penso che il dolore sarà fortemente attutito…perché è vero che i soldi non fanno la felicità ma ti assicuro che nemmeno la povertà è fonte di gioia”, “Tranquilla il denaro placherà presto questo dolore, pensa a chi si separa e trova una montagna di debiti da pagare, qualcosa mi dice che prima di Pasqua ti ritroveremo sulle copertine abbracciata a un bel fustacchione”, “La stima la tengo per altre donne che si fanno il mazzo per arrivare a fine mese”, scrivono i followers.