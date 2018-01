Emma Marrone, Capodanno con i botti: il grande annuncio sui social

E’ iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno di Emma Marrone che ha spiazzato i fans scatenando il loro entusiasmo pubblicando l’annuncio più atteso sui suoi canali social. La cantante pugliese, amatissima dai suoi fans sin da quando partecipò come allieva ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2009/2010, ha annunciato l’uscita imminenti del suo nuovo album.

Dopo il grande successo di “Adesso”, quarto album di Emma, uscito il 27 novembre 2015, la cantante salentina sta per tornare con un nuovo disco d’inediti. S’intitola “Essere qui” e debutterà ufficialmente il 26 gennaio 2017. La copertina ritrae una bellissima Emma seduta ai bordi di un marciapiede. La foto, probabilmente, è stata scattata a New York durante il viaggio fatto dalla cantante per lavoro lo scorso novembre. La foto della copertina è accompagnata da un lungo messaggio con il quale Emma spiega perchè ha deciso di chiamare il nuovo album “Essere qui”. In ogni canzone, scrive Emma, ci ha messo la parte migliore di sè.

Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo.

Il tempo di fare e di disfare,di suonare e di risuonare,di cantare e di ricantare,il tempo per capire.

Il tempo per essere felice.

Ho viaggiato tanto soprattutto con la mente,ho ascoltato.

Ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l’importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto e subito.

Ho capito ancora una volta che la musica per me è una vera e propria missione personale.

Attraverso di essa provo a migliorare me stessa e cerco di attirare tanta positività per la mia anima.

ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album.

Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più.

ESSERE QUI ed avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone,talmente tante che un cuore solo non le può contenere.

ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo.

ESSERE QUI dove sono sempre stata,su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque,guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine.

ESSERE QUI adesso è vostro.

In ogni canzone ho messo una parte di me .. spero la migliore !

Grazie da sempre e per sempre.

Buon 2018 !

Emma.