Sabrina Ferilli ha deciso di regalare uno scorcio della sua vita privata ai fans. La bellissima attrice ha parlato della maternità, della mancanza di figli e dell’adozione spiegando per la prima volta i motivi per i quali non è diventata mamma. E’ un racconto intimo, dunque, quello che Sabrina Ferilli ha fatto ai microfoni de La Stampa.

LA CONFESSIONE DI SABRINA FERILLI

Sabrina Ferilli racconta di non aver mai avuto figli per una scelta personale: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

“Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Penso che nella vita si scelga dove si vuole andare, io volevo essere autonoma, avere poca gente intorno, ma di grande qualità. Mi sono impegnata, con grinta e determinazione, e quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto”, aggiunge.

Infine, parla anche del rapporto con i social, assolutamente inesistente: “Non ho niente, né Twitter, né Instagram, solo una pagina Facebook non gestita da me. Faccio l’attrice, chi mi vuole vedere viene al cinema o a teatro, oppure legge cosa penso nelle interviste come questa. Perché dovrei andare sui social?”.