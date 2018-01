Gino invade Instagram: ecco spiegato il nuovo tormentone social

Se in questi giorni avete visitato gli account Instagram dei vostri VIP preferiti e li avete trovati invasi da commenti tutti uguali, che riportavano semplicemente il nome “Gino”, non siete impazziti e non avete un bug nel computer.

È tutta “colpa” di uno youtuber, l’italiano Blur – al secolo Gianmarco Tocco – e dei suoi 270mila follower. Blur, su Instagram, ha invitato i suoi fan a commentare con la parola “Gino” qualsiasi post in cui si fossero imbattuti entro Capodanno: “Volevo lasciare un ultimo segno nel 2017, lanciare una rivolta su Instagram: commentate ovunque ‘Gino’, non importa se lo commentate a un attore di Hollywood o a uno sconosciuto, deve essere pieno di Gino oggi“.

E se la maggior parte dei vip si sono limitati a ignorare la cosa, la blogger Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto a smorzare l’entusiasmo dei media ricordando che l’autore del giochino non meriterebbe titoloni sui giornali: