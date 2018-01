Ancora insulti sui social per Cecilia Rodriguez: la madre Veronica perde le staffe e reagisce così

Cecilia Rodriguez continua ad essere bersagliata da insulti sui social. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 2017 dove si è innamorata di Ignazio Moser per il quale ha stravolto la sua vita, la sorella di Belen è sempre più oggetto di critiche nonostante la sua storia d’amore con l’ex ciclista proceda a gonfie vele. Se Cecilia Rodriguez, tuttavia, non dà ascolto alle offese che riceve, la madre Veronica è quella che non riesce a stare in silenzio rispondendo per le rime agli haters non solo di Cecilia ma anche di Belen e Jeremias.

CECILIA RODRIGUEZ INSULTATA SUI SOCIAL, LA REAZIONE DELLA MADRE

Nonostante la sua storia con Ignazio Moser stia diventando ogni giorno più seria, Cecilia Rodriguez continua ad essere insultata dagli haters che, sui social, continuano a lasciarle commenti poco carini. A puntare il dito contro la modella argentina sono sia uomini che donne che, spesso, superano la soglia del buon gusto nel commentare l’avventura di Cecilia nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Dopo l’incontro con un hater avuto grazie alla redazione delle Iene, Cecilia sembra non dare più peso alle offese e alle critiche continuando a godersi il suo momento magico. Chi, invece, non accetta ciò che è costretta a leggere sotto le foto della figlia è la madre Veronica.

La signora Cozzani, così, senza peli sulla lingua, ha risposto per le rime ad un utente che ha usato parole poco carine per definire Cecilia. Tutto è accaduto sotto l’ultima foto pubblicata dalla fidanzata di Ignazio Moser in cui è insieme al cane Aspirina. “Dai, è una t***a” – ha scritto un utente a cui la signora Veronica ha risposto così – “sono d’accordo, parli della tua mamma? Hai ragione, è una grandissima t….”.