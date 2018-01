Ha “assorbito” il gemello nel grembo materno: ecco cosa è successo al suo corpo

La storia di Taylor Muhl, modella e cantante statunitense di 33 anni, ha un che di incredibile (benché la sua sia una condizione rara ma non certo unica). Da sempre affetta da disturbi quali emicranie continue e fortissimi dolori mestruali, Taylor si è sempre chiesta a cosa fosse dovuta quell’enorme voglia sul suo corpo che rendeva il suo busto letteralmente… bicolore.

Dopo aver visto un programma sulle malattie genetiche, all’età di 20 anni Taylor ha deciso di approfondire la sua condizione sottoponendosi a diversi esami e scoprendo, alla fine, di essere affetta da Chimerismo. In pratica, quando ancora si trovava nel grembo materno, Taylor ha “assorbito” il fratello gemello. E il suo corpo ne riporta segni evidenti come appunto una pigmentazione diversa della pelle sul busto.

Il problema di chi è affetto da questa condizione è che il corpo diventa un campo di battaglia tra due diversi DNA e altrettanti sistemi immunitari, che si attaccano a vicenda continuamente.

“Ho iniziato ad avere problemi al sistema immunitario molto gravi nella preadolescenza, essere ‘malati’ già così giovane era molto difficile, soprattutto perché non sapevo l’origine della mia malattia” ha raccontato la californiana, che per tenere a bada il suo problema assume in continuazione probiotici e integratori vitaminici e si impegna a mantenere uno stile di vita sano e attivo.”Pur facendo tutto questo, però, continuo ad avere problemi al mio sistema immunitario e sensibilità alimentari, quasi ogni giorno, quindi emotivamente tutto questo può diventare frustrante“.

Taylor ha deciso di rendere pubblica la sua condizione per sensibilizzare la gente su una tematica sconosciuta ma che, resa pubblica, potrebbe forse risvegliare l’attenzione di chi soffre di Chimerismo ma ancora non lo sa.