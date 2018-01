Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: spuntano quei viaggi a Parma e…

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati prima di Natale firmando l’accordo di separazione consensuale. Una decisione che non ha spiazzato i fans della coppia che, secondo le ultime indiscrezioni, era in crisi da tempo. Dopo la diffusione della notizia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno rilasciato interviste preferendo affidarsi ai social dove entrambi pubblicano foto con il figlio Nathan, il loro grande amore e a cui intendono regalare un’infanzia serena e felice. I fans, però, si chiedono quale sia il motivo che ha portato i due a dirsi addio dopo undici anni d’amore.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE, QUALI SONO I MOTIVI DELLA ROTTURA?

I veri motivi che hanno portato alla fine del matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore restano top secret. Tuttavia, il settimanale Chi ha riportato quanto scritto da Alberto Dandolo nel marzo del 2017 su alcuni viaggi della showgirl. “Poi i rumors di una Gregoraci che nelle sue pause lavorative, pare girasse spesso e volentieri a Parma, nascosta da cappucci e parrucche per incontrare un amico speciale – si legge sul settimanale di Alfonso Signorini – Ma tutto questo non è mai stato un segreto fra i due, anche perché il matrimonio era al capolinea da tempo e terzi incomodi (veri o presunti), non avrebbero cambiato un destino già scritto”.

Tuttavia, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non ci sarebbe nessuna infedeltà dietro la separazione della Gregoraci e di Briatore. La fine del matrimonio sarebbe stata causata da reciproche incomprensioni.