Ritrovata Alessia Puppo: si era gettata in mare dopo una lite col fidanzato a Capodanno

Ritrovata Alessia Puppo: si era gettata in mare dopo una lite col...

Tre giorni fa la 33enne Alessia Puppo si era spogliata e gettata nelle gelide acque della costa di Alessio dopo una lite con il fidanzato Davide Terranova, con cui stava da alcuni mesi.

Le ricerche della guardia costiera sono proseguite senza sosta finché, a un paio di miglia dalla costa tra Alassio e Laigueglia, il corpo senza vita della giovane truccatrice è stato avvistato, recuperato e portato all’obitorio di Zinola, a disposizione della Procura che deciderà per l’autopsia.

Il folle gesto della giovane era stato compiuto la notte di Capodanno. Alessia e Davide stavano trascorrendo il veglione insieme ad alcuni amici nella discoteca Essaouira di Albenga. Ad un certo punto hanno cominciato a litigare e sono usciti in strada, per poi spostarsi sulla spiaggia dove alcuni testimoni li hanno sentiti urlare. Poi, secondo i racconti dei presenti, Alessia si è tolta i vestiti e gettata in mare, nuotando decisa verso il largo.

Da quel momento di lei non si è più saputo nulla fino a ieri, quando il suo corpo quasi irriconoscibile è stato rinvenuto tra le onde.