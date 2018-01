Fedez EPIC FAIL: nelle Stories spunta il prezzo dell’anello di fidanzamento di Chiara

Condividere i momenti più importanti e persino i più intimi sui social network può portare un VIP al successo al giorno d’oggi. Ma i social sono scivoloso, e se non si presta estrema attenzione, si rischia di mettere in piazza più di quanto si volesse.

Lo sanno bene Fedez e Chiara Ferragni, che hanno rivelato per errore (?) un particolare che forse i fan non avrebbero voluto sapere. Stiamo parlando del prezzo del famoso anello di fidanzamento che il rapper ha regalato a Chiara durante la proposta di matrimonio in diretta all’Arena di Verona.

In una scena delle Stories su Instagram di Fedez, infatti, il rapper, che stava raccontando ai fan del momento in cui ha scelto in gioielleria il famoso brillozzo, ha inquadrato per un attimo l’anello con tanto di cartellino rivelatore.

Il bellissimo diamante gli è costato 262.505$!

Un particolare che forse avrà fatto piacere alla bella Chiara ma per il quale molti fan, che con quella cifra potrebbero comprarci casa, hanno storto un po’ il naso.