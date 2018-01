Marina Ripa di Meana, il toccante addio della figlia Lucrezia Lante della Rovere

Marina Ripa di Meana si è spenta nella sua casa di Roma, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. Ha combattuto per sedici, lunghi anni contro il cancro e non siè mai arresa. Combattiva e coraggiosa, Marina Ripa di Meana sarà ricordata così non solo dal pubblico ma anche dalla figlia Marina Ripa di Meana e dalle nipoti. Proprio la figlia ha detto addio alla madre con parole molto toccanti.

MARINA RIPA DI MEANA, L’ADDIO DELLA FIGLIA LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE

“Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!”, ha detto Lucrezia Lante della Rovere all’Ansa. Tanti i colleghi e gli amici che hanno voluto ricordarla. Tra questi anche la conduttrice di Forum, Barbara Palombelli: “Una delle lezioni più grandi me l’ha data quando è venuta ospite da me a Forum in Tv, in quella che è stata una delle sue ultime apparizioni: ho avuto paura, già non si reggeva in piedi. Poi si è accesa la telecamera, ed è stato come nulla fosse. “Guarda che il corpo è un lavoro”, mi ha detto dopo. “Te lo puoi, te lo devi fabbricare”. “Io così ho fatto: mi sono fabbricata, costruita”. Proprio così. Ha messo un’energia pazzesca dentro il suo personaggio. Con la malattia, ancora di più. Indossava parrucche meravigliose. Hai un taglio bellissimo, le dicevo. E lei rideva. Voleva la truccatrice, la sua, che era sempre in grado di ridarle il volto dei vent’anni”, ha detto la Palombelli ai microfoni di Vanity Fair.