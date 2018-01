Briatore-Gregoraci: “Separarmi da Elisabetta? No, mi costerebbe troppo”

“Separarmi da Elisabetta? No, mi costerebbe troppo”. Lo aveva detto Flavio Briatore ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara in tempi non sospetti (lo scorso maggio), quando quelle sulla loro separazione sembravano solo voci non confermate. Oggi quella frase risuona piuttosto profetica dato che, in effetti, il divorzio da Elisabetta Gregoraci sta costando parecchio all’imprenditore.

L’accordo economico che ha sancito la separazione consensuale prevede, secondo voci di corridoio, una casa nuova per la Gregoraci vicina a quella che prima condivideva con Briatore, un sostanzioso assegno di mantenimento, le sue quote del Billionaire e delle altre attività nelle quali era stata coinvolta durante il matrimonio, e un attico a Roma da usare come appoggio durante le sue trasferte nella Capitale per motivi lavorativi. Resta invece a Briatore la casa di Londra in cui viveva prima di conoscere Elisabetta.