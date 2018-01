Valentina Dallari: “Sì, soffro di disturbi alimentari e mi faccio ricoverare”

In seguito alla pubblicazione di alcuni scatti in cui il suo fisico appariva decisamente provato, l’ex tronista Valentina Dallari è stata sommersa dalle critiche ma anche dalla preoccupazione dei suoi follower. Tra chi la incitava a mangiare di più, chi al difendeva, chi la insultava a suon di “anoressica di mer*a” e chi le ricordava che così facendo poteva essere di cattivo esempio per le sue giovani fan, i commenti hanno cominciato a piovere. Anzi, a grandinare. Sì perché ogni singolo commento per Valentina è stato un duro colpo.

“Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile” si è dapprima sfogata l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. Poi, Valentina ha preso un’importante decisione. Anzi, due: farsi ricoverare in una struttura che potesse aiutarla a risolvere i suoi problemi alimentari e… raccontare la verità.



“Sono sincera – ha dichirato la Dallari a Fanpage, che le ha chiesto senza tanti fronzoli se sia davvero anoressica – non so ancora come io mi possa considerare. Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me. Sì, soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po’ di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi“.

“Con il tempo ho capito che c’è molta ignoranza riguardo questa malattia – ha aggiunto la 25enne parlando dell’anoressia – Vedo molte persone che credono che sia solo un discorso estetico, e ti additano come ‘anoressica di merda’ quando in realtà non si sta né rubando una macchina né prendendo in giro le persone. Le persone che soffrono di questo disturbo hanno un disagio totalmente personale e molto profondo, che, alla lunga, va ben oltre il discorso estetico. È un auto punirsi e basta, senza mai coinvolgere gli altri”.