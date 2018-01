Anna Tatangelo compie oggi, martedì 9 gennaio, 31 anni. La cantante ha già festeggiato il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte che si vede da un video pubblicato dalla stessa Tatangelo su Instagram (guardate in basso) in cui si nota la presenza del figlio Andrea, di un’altra donna (probabilmente un’amica), ma non di Gigi D’Alessio. In un giorno così speciale, i fans speravano di rivedere la coppia unita, ma per il momento non è stato così.

ANNA TATANGELO FESTEGGIA IL COMPLEANNO SENZA GIGI D’ALESSIO

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono davvero lasciati? La crisi annunciata la scorsa estate continua? Sono queste le domande che i fans di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo continuano a farsi. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dopo aver annunciato la crisi, non sono più tornati sull’argomnto. La cantante, sui social, ha sempre smentito tutti i flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi mentre il cantautore napoletano, in alcune interviste, ha smentito la rottura. A Capodanno, però, un messaggio pubblicato da Anna Tatangelo aveva allarmato nuovamente i fans. La cantante, infatti, aveva accolto il nuovo anno con un collage di foto in cui non c’era Gigi D’Alessio.

Nel giorno del suo compleanno, il gossip è riesploso. Gigi D’Alessio è scomparso dai social (il suo ultimo post risale al 6 gennaio, giorno in cui ha fatto gli auguri di compleanno ad Adriano Celentano) e Anna Tatangelo, con il video di cui vi abbiamo parlato sopra, ha confermato l’assenza di Gigi al suo fianco. Sarà solo un tentativo di proteggere la propria privacy o la crisi continua?