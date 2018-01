Elena Santarelli: “Ecco come ho scoperto la malattia di mio figlio”

L’annuncio shock e inaspettato della grave malattia che ha colpito il figlio ha portato la showgirl Elena Santarelli al centro delle cronache mondane (e non, dato l’ostico argomento). La Santarelli non ha mai specificato di cosa si trattasse, ma gli inviti a fare offerte al reparto di oncologia pediatrica in cui è in cura il piccolo Giacomo – nato dal matrimonio con Corradi – dicono già tutto.

Ai fan che le chiedono come abbia scoperto la malattia del bambino di 9 anni, Elena Santarelli risponde così: “Non voglio entrare nel particolare, istinto materno e fortuna – chiamiamola così – di avere dei dottori esperti e scrupolosi… Bisogna ascoltare il bambino, nel senso che una mamma sa quando sta fingendo e non bisogna fare finta di niente, perché uno più uno porta a 2 ;-)”. Oltre a Giacomo nato il 22 lugli0 2009, Elena Santarelli e il marito hanno una bimba più piccola, Greta Lucia, nata il 25 marzo del 2016.