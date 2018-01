Lutto nel cinema a luci rosse: l’attrice Olivia Nova è morta a soli 20 anni

MORTA L’ATTRICE OLIVIA NOVA

Grave lutto nel mondo del cinema a luci rosse. A soli 20 anni, è morta l’attriceIl corpo della giovane è stato ritrovato l 7 gennaio a Las Vegas. L’attrice, inglese, secondo quanto trapelato, aveva deciso di trascorrere le feste natalizie da sola e aveva scelto come meta delle sue vacanze gli Stati Uniti.

“Sebbene fosse rappresentata da noi solo da pochi mesi, Olivia si è fatta conoscere come una ragazza dolce e gentile. Siamo oltremodo scioccati, è stata una cosa inaspettata. Riposa in pace, dolce angelo“, ha fatto sapere l’agenzia che rappresentava Olivia Nova in una nota inviata alla stampa. Oltre a lavorare nel mondo del cinema a luci rosse, Olivia studiava e sperava di laurearsi presto. La sua morte ha sconvolto tutti gli addetti ai lavori. Olivia Nova, infatti, è morta poche settimane dopo la 23enne August Ames, deceduta lo scorso 6 dicembre. Yuri Luv, invece, è morta a causa di un’overdose di farmaci de droghe, lo scorso 15 dicembre. Tre decessi che hanno sconvolto tutti gli attori dei film a luci rossi nonchè tutti coloro che lavorano nel settore. Sulla morte di Olivia Nova, le autorità giudiziarie stanno ancora indagando. Fondamentale saranno i risultati dell’autopsia per stabilire le cause del decesso.