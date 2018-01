Maurizio Costanzo punge Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, nelle ultime settimane, è finita nuovamente al centro delle polemiche per aver pubblicato sui social la foto della figlia a bordo del jet privato con cui hanno raggiunto il Kenya, meta scelta per salutare il 2017 e accogliere il nuovo anno. La foto ha rapidamente fatto il giro del web sollevando nuovamente la polemica sull’ostentazione che i vip fanno della propria vita. La moglie di Paolo Bonolis ha cercato di non dare ulteriormente peso a delle polemiche che erano già nate in passato, ma oggi, a bacchettarla ci ha pensato Maurizio Costanzo.

MAURIZIO COSTANZO BACCHETTA SONIA BRUGANELLI

Sonia Bruganelli era già finita nel mirino di Aldo Grasso che, dopo aver visto la foto del jet privato, aveva scritto: “La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata. Dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, anche Maurizio Costanzo ha detto la sua sulla vicenda: “Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo” – ha detto Costanzo che sulla moglie di Bonolis ha aggiunto – “Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo“.