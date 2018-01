Padova, vince 5 milioni al Gratta e Vinci: quello che è costretto a fare dopo è incredibile

Quando il giorno dell’Epifania si è recato al bar centrale di piazzale San Martino a Saonara (Padova), dove qualche volta faceva colazione, non pensava che pochi minuti dopo ne sarebbe uscito milionario. Stiamo parlando dell’artigiano di 50 anni che grazie al numero “40” ha sbancato l’intero jackpot portandosi a casa ben 5 milioni di euro. “Quando è venuta fuori la scritta ‘Vincita prenotabile in banca’ il cliente istintivamente mi ha abbracciato” racconta il titolare nel bar, Liu Furong, che tuttavia per etica professionale si rifiuta di rivelare l’identità del vincitore.

Anche perché pare che quest’ultimo, diventato milionario, si sia barricato in casa temendo che il gruzzolo potesse attirare l’attenzione di qualche malintenzionato e che tutti quei soldi, anziché salvare la sua famiglia – che secondo voci di paese non aveva mai navigato nell’oro – potessero metterla in pericolo. Insomma, per paura di eventuali ritorsioni né il vincitore né la sua famiglia si stanno godendo la grande fortuna che è capitata loro. Almeno non subito: quando i riflettori su questa storia si saranno spenti le cose cambieranno…