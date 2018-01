Laura Freddi: “Se penso che un anno fa piangevo perché non riuscivo a diventare mamma!”

Dopo l’annuncio della nascita della sua bambina, Laura Freddi è finalmente uscita dalla clinica che l’ha ospitata per il parto e per i primi giorni da neo-mamma. A immortalare il momento dell’uscita dall’ospedale di Laura Freddi con la piccola Ginevra e il compagno Leonardo D’Amico – fisioterapista della nazionale maschile di beacjìh volley – il settimanale Chi. Nelle immagini la neo mamma è veramente raggiante, e stringe al petto il suo fagottino come un trofeo.

E in qualche modo per lei è stata davvero una vittoria riuscire a diventare madre dopo quel primo aborto spontaneo da giovanissima, quando era sposata con Claudio Casavecchia, al quale sono seguiti anni di inutili tentativi di rimanere incinta. ”Se penso che solo un anno fa nella casa del Grande Fratello VIP piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma… non ci posso credere!” ha commentato la Freddi, che ora si prepara a vivere una nuova avventura, forse quella che si rivelerà la più emozionante della sua vita.