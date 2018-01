Maria De Filippi, mamma orgogliosa di Gabriele: “Fiera di lui”

Maria De Filippi tornerà in onda sabato 13 gennaio, in prima serata su canale 5, con la prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te con ospiti l’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Maria De Filippi ha presentato il programma in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in cui, oltre a parlare del lavoro, ha anche parlato del suo essere mamma e moglie.

MARIA DE FILIPPI E L’ORGOGLIO DI MADRE

Sposata con Maurizio Costanzo e mamma di Gabriele, Maria De Filippi, dai microfoni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha rivolto un appello al marito: “Se lo invito a volersi bene e gli rompo le scatole quando siamo a tavola è perché ci tengo a lui e alla sua salute. Io lo capisco e il mio ruolo è davvero fastidioso, per questo vorrei che mi promettesse di pensarci da solo senza dover litigare con il panettone!”.

Poi parla del figlio Gabriele: “Gli direi che sono contenta di lui. Lo ero meno quando aveva 16 anni e non andava bene a scuola, ma oggi mi rende fiera di come è diventato. E gli svelerei un segreto: se una ragazza non risponde a un messaggio WhatsApp per quattro ore non vuol dire che non sia interessata, magari ‘se la tira’ soltanto per farsi corteggiare”.