Piange lacrime rosa e rischia di perdere l’occhio per l’assurda moda che impazza tra i giovani

All’inizio si sentiva bellissima e realizzata. Poi ha cominciato a piangere lacrime rosa. Un controllo e il responso dei medici: forse sarebbe stato necessario asportarle l’occhio. Un duro colpo per Catt Gallinger, una giovane modella di Ottawa (Canada) che ha voluto condividere con i fan e con il mondo la sua terribile esperienza per mettere in guardia da una moda tanto innovativa quanto pericolosa: i tatuaggi sul bulbo oculare.

Catt aveva deciso di far colorare il suo bulbo oculare con il suo colore preferito: il rosa. Ma non si è rivolta a una struttura abbastanza seria e i risultati sono stati disastrosi: una terribile infezione le ha portato prima leggeri fastidi e uno strano gonfiore, e poi forti dolori. «Sono stata ricovereta tre volte, ho fatto diversi cicli di antibiotico e sono arrivata a perdere parte della vista» ha raccontato Catt a Metro. Per sua fortuna, dopo una prima diagnosi che sembrava non darle via di scampo, oggi il peggio sembra passato. «Sto meglio», ha concluso in un ultimo video, «l’occhio si è sgonfiato e sento meno dolore, ma non ho ancora recuperato competamente la mia vista e vedo ancora tracce di colore».