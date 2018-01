Daniela Rosati: “Addio alla tv per la fede. Vivo in castità e spero di diventare suora”

Daniela Rosati: “Addio alla tv per la fede. Vivo in castità e...

Daniela Rosati, dopo due matrimoni e una carriera di successo in tv, ha deciso di abbandonare tutto per dedicarsi alla fede. A raccontare il percorso spirituale è la stessa Daniela Rosati che, ai microfoni del settimanale Spy, ha spiegato i motivi del suo radicale cambiamento.

LA NUOVA VITA DI DANIELA ROSATI

Sono lontani i tepi in cui Daniela Rosati era una donna di successo del mondo dello spettacolo. Oggi, la sua vita è molto cambiata come racconta lei stessa: “Sono diventata un’oblata, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine. Non sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola”.

Daniela Rosati vive in castità e spera di poter diventare presto una suora: “I miei amici, la famiglia, gli affetti non ho smesso di frequentarli. Ma ho lasciato da parte la vita sentimentale e vivo in castità. Se mi manca il lavoro? Ho un po’ di nostalgia del periodo a Mediaset, sono stati gli anni più belli”, ha spiegato.