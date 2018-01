Annalisa Minetti: “Ho fatto il test per sapere se mia figlia avrà i miei stessi problemi alla vista”

Lo scorso giugno un aborto spontaneo ha distrutto i sogni, ma non le speranze, di Annalisa Minetti e del marito Michele Panzarino. La cantante, già mamma di Fabio, avuto da un precedente matrimonio, non si è persa d’animo e poco dopo era di nuovo incinta della bimba che tra circa 2 mesi vedrà la luce: Elena. Dopo aver superato il periodo più a rischio della gravidanza, l’atleta paralimpica si è finalmente goduta la piccola in arrivo, ma si è sottoposta a tutti gli esami possibili per scoprire se anche la piccola potesse aver ereditato la sua malattia. “Ho fatto un test per verificare se mia figlia avrà il mio stesso problema alla vista: è scongiurato ogni rischio che possa aver ereditato questa malattia e qualsiasi problema genetico – ha rivelato la Minetti a Domenica Live – abbiamo fatto il test per sapere come avremmo potuto affrontare il futuro di Elena, non per eliminare il problema. Perché i problemi si risolvono”.