Dolores: spunta quel messaggio vocale inviato a mezzanotte

La domanda che si stanno ponendo tutti i fan dei Cranberries e di Dolores O’Riordan in queste ore è una sola: “Perché?”. Cos’è successo alla bella cantante trovata morta alle 9 di ieri mattina nella sua stanza dell’Hilton di Londra? La polizia continua a classificare la sua morte come “improvvisa” e “non sospetta”, e ha affidato al coroner il corpo della 46enne. Ma cosa è successo a Dolores? È morta per cause naturali o, come qualcuno sospetta dopo le recenti dichiarazioni sulla sua depressione, è stata lei a togliersi la vita?

L’amico Dan Waite, direttore dell’etichetta discografica Eleven Seven, si sente di escludere con decisione l’ipotesi del suicidio dato che solo poche ore prima della sua morte, Dolores scherzava con lui su WhatsApp. “Dolores mi ha lasciato un messaggio vocale poco dopo mezzanotte l’altra sera, per dirmi quanto le fosse piaciuta la cover dei Bad Wolves della sua ‘Zombie’. Mi ha detto che sarebbe venuta presto in studio per delle registrazioni“.

“Sembrava piena di vita – continua Waite – scherzava e sembrava molto eccitata all’idea che avrebbe incontrato me e mia moglie questa settimana. La notizia della sua morte è stata devastante e i miei pensieri vanno a Don, l’ex marito, ai suoi figli e alla sua mamma”.