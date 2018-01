Emma Marrone sostituisce Laura Pausini: è la voce di San Valentino 2018

EMMA MARRONE CANTA L’AMORE A SAN VALENTINO 2018

E’ un grande periodo perche, in attesa della pubblicazione del suo nuovo album, “Essere qui”, in uscita il 26 gennaio, si sta godendo il successo del singolo L’Isola . I progetti professionali di Emma, però, non sono ancora finiti. Amatissima dai fans, la cantante salentina è stata scelta per cantare l’amore per San Valentino 2018.

Dopo Tiziano Ferro, Fedez e Laura Pausini è stata scelta per catare l’amore nei Baci Perugina per la nuova campagna per San Valentino 2018. Nell’edizione speciale dei Baci Perugina, saranno 33 le frasi d’amore tratte dalle più belle canzoni di Emma. La Marrone, poi, firmerà anche l’edizione speciale delle Uova di Pasqua. “La musica e l’amore sono per me le cose più importanti in assoluto, due cose per cui vale la pena vivere e lottare – racconta Emma Marrone – Essere ambasciatrice dell’amore e firmare i bigliettini dei mitici Baci è un onore oltre che un infinito piacere. È bello condividere il mio viaggio in questa maniera speciale, è bello poter essere la dedica di qualcuno che ha deciso di dichiarare il proprio amore o lo sta confermando ancora una volta. E non ci sono solo le mie canzoni dentro ai Baci Perugina; sulla confezione c’è anche il mio bacio: ho voluto dedicarlo a tutti gli innamorati, e a tutti gli innamorati della vita e della musica come me”.