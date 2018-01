Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati per colpa di Romina Power? Barbara D’Urso svela nuovi dettagli

Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati dopo 18 anni. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la Lecciso avrebbe deciso di chiudere una storia così importante. A rompere l’idillio tra Albano e Loredana sarebbero state alcune foto in cui il Leone di Cellino San Marco è insieme a Romina Power in giro per i mercatini di Natale. Albano e Loredana Lecciso hanno trascorso il Natale e il Capodanno lontani. Dopo aver visto quelle foto, la Lecciso avrebbe deciso di chiudere la storia perché infastidita dalla sempre, più costante presenza della Power.

ALBANO E LOREDANA LECCISO, I DETTAGLI DI BARBARA D’URSO

A svelare nuovi dettagli sulla fine della storia tra Albano e Loredana Lecciso è stata Barbara D’Urso che, all’interno di Pomeriggio Cinque ha dichiarato: “Loredana in questo momento preferisce non commentare. E’ molto arrabbiata Loredana. Pare ci siano altre televisioni – non so di chi lei stesse parlando – che stanno sfruttando questa notizia ed i suoi figli. Sta tentando di tutelare i suoi bambini e molto presto verrà da me a raccontare qual è la verità“, ha dichiarato la conduttrice.

Ai microfoni de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 18 gennaio, in seconda serata su canale 5, Albano ha parlato sia di Romina Power che di Loredana Lecciso. Su Romina ha detto: “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina, anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita… oggi sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico e ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato“. Costanzo, poi, gli ha chiesto se Loredana sia ancora la sua donna. Il cantante ha risposto così: “Ehm… mó vediamo… io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene…”.