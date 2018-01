Elena Santarelli torna in tv, il popolo dei social contro di lei: “Pensa alla tua famiglia”. Lei sbotta

Elena Santarelli, donna dello spettacolo e mamma di due figli, come tutte le donne che lavorano, ha messa da parte per poche ore la sua famiglia per svolgere il suo lavoro. Il ritorno in tv della showgirl, ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, show di Raidue condotto da Amadeus, ha scatenato accese polemiche sui social dove molti utenti hanno invitato Elena a tornare a casa dalla sua famiglia mettendo da parte il lavoro. Di fronte a critiche gratuite, la showgirl è sbottata difendendo quello che per lei è un lavoro come può esserlo quello di una donna che lavora come impiegata.

ELENA SANTARELLI SBOTTA CONTRO LE CRITICHE

Stanca di leggere commenti negativi e critiche senza senso, Elena Santarelli si è difesa pubblicando sulle Storie di Instagram un duro post: “Non sono in diretta su Rai2, è una puntata registrata. Vi dovete vergognare [ …], anche se fossi andata in diretta nessuno ha il diritto di puntare il dito e di scrivere cattiverie”. “Ho conosciuto mamme in ospedale che andavano a lavorare e poi tornavano dai figli” aggiunge poi Elena “Quindi cattive anche loro? Che tristezza leggere alcuni commenti”.

Molti utenti, tuttavia, si sono schierati dalla sua parte incoraggiandola e sostenendola nella lotta che sta combattendo. «il mio EVAN è diventato angelo …tu sai bene tutto… Abbiamo lottato 5anni e poi…non voglio parlare di questo… non vi auguro di vivere certi dolori…. però VERGOGNOSI ve lo dico», ha scritto una mamma che ha conosciuto Elena. E ancora: “Cara Elena la gente quando parla non collega il cervello…riguarda la puntata di ieri sera…..e’ normale che e tutto registrato…non ti arrabbiare un abbraccio forte e un bacione ai tuoi gioielli”, “Dai @elenasantarelli sii forte per te e per la tua famiglia, andrà tutto bene, la gente che critica è gente che non ha amore non ha anima e manca si umanità… ma chi siamo noi per giudicare le scelte di una persona…giuste o sbagliate che siano! non sta a noi giudicare… Ma i veri esseri umani esistono ancoraaaaa”.