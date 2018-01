Stefano De Martino: “Emma mollata per Belen? So di aver provocato dispiaceri”

Stefano De Martino si trova già in Honduras dove resterà per tre mesi come inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Prima di partire, il ballerino napoletano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Chi in cui ha svelato non solo un retroscena sull’Isola dei Famosi 2018, ma anche senza nominarla direttamente, ha fatto riferimento ad Emma Marrone.

STEFANO DE MARTINO, L’ADDIO AD EMMA E L’AMORE CON BELEN RODRIGUEZ

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno avuto una storia d’amore durata tre anni e che è finita nel momento in cui il ballerino napoletano ha conosciuto Belen Rodriguez da cui ha poi avuto il figlio Santiago. Al settimanale Chi, Stefano è tornato sull’argomento spiegando di aver deciso autonomamente, di non aver pagato per le sue scelte perché viviamo in una società maschilista e di essere consapevole di aver provocato diversi dispiaceri. “Sono riuscito a non passare per il cattivo perché siamo in una società maschilista, sembrava che una donna mi avesse strappato dalla braccia dell’altra quando, in realtà, non ero stato costretto a fare nulla, ho scelto io. So di aver creato dispiaceri, e ne ho creati parecchi, ma mai con intenzioni cattive. Credo di aver lasciato brutti ricordi, ma anche qualcosa di buono”, ha detto Stefano che, sul suo attuale rapporto con Belen ha aggiunto – “Siamo due persone che si vogliono bene perché si sono fatte il regalo più bello, quello di diventare genitori. Abbiamo raggiunto un bellissimo equilibrio”.