Giorgia, confessione choc: Volevo lasciarmi andare ma poi…

Da anni Giorgia è una delle cantanti italiane di maggior successo (20 album, 24 singoli estratti e numerosi riconoscimenti) sia grazie alle sue indiscutibili capacità canore che alla sua capacità di sperimentare e ricercare musicalità nuove e complesse. Il suo successo, però, non è bastato a salvaguardarla dalla fragilità interiore che l’accompagna sin dai suoi esordi. A confessarlo è stata la stessa cantante che in un intervista rilasciata a ‘Tg2000’ ha confidato: “Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l’entusiasmo perduto”.

Non è la prima volta che la cantante parla delle sue fragilità, molte volte ha parlato di un periodo buio vissuto dopo la scomparsa del collega e amico Alex Baroni (scomparso 17 anni fa in seguito ad un incidente stradale), un evento che le ha cambiato la vita e che non manca mai di ricordare attraverso i propri profili social. Per quanto sia difficile la vita, Giorgia ritiene che proprio le difficoltà siano la linfa che ci permette di andare avanti e continuare a vivere: “La vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori . Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e una voce che ti dice ‘devi vivere’, perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c’è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa”.

Un concetto che traspare anche nelle ultime canzoni della cantante che, nel prosieguo dell’intervista ha confessato di credere nelle idee e nella loro capacità di rendere buoni gli esseri umani: “È un credere nella capacità dell’umanità di essere buona, di essere sana e di essere salva. Forse questo è un tempo in cui ci vuole molta forza e molto coraggio per avere fiducia nell’altro, però la fiducia come la fede sono esercizi che si fanno nei momenti difficili. È anche un grande atto di volontà. La fede è anche una scelta, è scegliere di vedere le cose notando che esiste anche una parte sana e salva e su quella bisogna fare leva e forza”.