Il principe William di Inghilterra finalmente ci dà un taglio: rasatura a zero e tanti saluti alla calvizie incipiente. Stava diventando davvero imbarazzante la situazione estetica del 35enne principe inglese, che da una vita combatte contro la caduta dei capelli. Un problema che è stato spesso oggetto di scherno, di meme e perfino delle battute di suo fratello Harry, oltre che dei media nazionali. Il cadetto di casa Windsor in un’intervista esclamò che “William era già calvo a 12 anni”. E le ultime immagini di lui con qualche capello in testa erano ormai davvero impietose.

Ora la decisione di rasare tutto, come si impone a chi di capelli in testa ne ha davvero pochini. Naturalmente ogni cosa che riguardi la Casa Reale in Inghilterra diventa un affare di Stato, ed ecco quindi che il Sun pubblica a tutta pagina una foto di William completamente calvo e il Daily Mirror viene fuori con la battuta del secolo: “God shave the king”, con riferimento all’inno nazionale e alla tradizione britannica. Sia in termini di interesse per la Corona che in termini di humour inglese. William intanto si gode la sua nuova acconciatura, che non fa altro che mettere in risalto l’età che avanza ma che lo rende ancora più elegante e probabilmente ancora uno degli uomini più desiderati di Inghilterra. Con buona pace del gossip e dei tabloid.