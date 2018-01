Belen Rodriguez madrina al battesimo del figlio dell’amica, scoppia la polemica: “Non può, è divorziata”

BELEN RODRIGUEZ MADRINA DI BATTESIMO, SCOPPIA LA POLEMICA SUI SOCIAL

Una nuova polemica ha travolto. La showgirl argentina, sempre molto social, da questa mattina, sta condividendo molte foto e video su Istagram Stories di un evento che l’ha vista protagonista. Belen, infatti, è stata la madrina di battesimo del figlio dell’amica e assistente Antonia Achille. Belen ha ringraziato poi l’amica per l’opportunità che le ha dato postando una foto su Instagram che ha scatenato la polemica.

“Momenti emozionanti! Grazie @antonia_achille per me è veramente un onore! #brandoandrea #chel’amoretiaccompagni sempre” ha scritto Belen sui social postando la foto di un momento che l’ha emozionata tanto. La foto, oltre a ricevere migliaia di like, ha scatenato una vera e propria bufera sui social con tantissimi utenti che hanno ricordato come, essendo una donna divorizata, non avrebbe potuto farlo. “Separata che fa la madrina? Ma la Chiesa lo consente? E rispetto per il luogo sacro zero. Una gonna più lunga no, eh? Quante cose fanno i soldi”. C’è poi, chi punta il dito contro la minigonna indossata dalla Rodriguez: “voglio sapere perché questa entra in chiesa con la minigonna quando il mio parroco non mi fa entrare nemmeno a mezzamanica” – e chi, invece, riconosce un enorme passo avanti della Chiesa nel permettere ad una donna con un matrimonio alle spalle di fare da madrina di battesimo – “ottimo! Ne sono felice! anche io sono padrino di alcuni bambini e non tutti i parroci, permettono alle persone con un matrimonio alle spalle, di battezzare i bambini è un grande passo avanti per tutti! pubblicizzalo… è una grande cosa!”.