Barbara D’Urso e Patrick Dempsey. La voce è un vero e proprio scoop

Barbara D’Urso e Patrick Dempsey insieme. Non si tratta del classico scoop sulla vita privata della conduttrice ma di una notizia sul ritorno di una delle serie tv più amate dal pubblico italiano di cui Barbara D’Urso è stata una protagonista alcuni anni fa.

Dopo alcune dichiarazioni di Barbara D’Urso nel corso delle sue trasmissioni, sembra che La dottoressa Giò sia pronta a tornare in onda con nuovi episodi e nuovi protagonisti. Secondo quanto riporta il settimanale Spy nell’ultimo numero in edicola, infatti, la fiction in cui ha recitato Barbara D’Urso tornerà presto in onda. A vestire nuovamente i panni della famosa dottoressa sarà ancora la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Al suo fianco, ci dovrebbe essere un nuovo medico interpretato da Patrick Dempsey, l’indimenticale “dottor Stranamore” di Grey’s Anatomy. Il settimanale Spy, sulle possibilità di vedere Barbara D’Urso e Patrick Dempsey insieme nelle nuove puntate de La dottoressa Giò, scrive: “I due si sarebbero conosciuti ad Ischia ad una kermesse di cinema – riporta ancora Spy – mentre lui era in Italia a girare degli spot per una nota compagnia telefonica. Patrick è rimasto folgorato da Lady Carmelita ed ha deciso di partecipare alle riprese de La Dottoressa Giò“.