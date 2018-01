Belen si presenta così in Chiesa: lo scandalo questa volta è troppo volgare – FOTO

Belen Rodriguez fa parlare di se anche quando non appare in televisione. L’ultima foto della showgirl argentina, infatti, ha fatto scandalo sul web per via di un abbigliamento non proprio adeguato ad una cerimonia religiosa in un luogo sacro. La foto in questione immortala la bella argentina con una minigonna sexy mentre fa da madrina al figlio dell’amica Antonia Achille, Brando Andrea. La cerimonia ha avuto luogo dentro al Duomo di Pordenone, nessuno dei presenti (parroco compreso) hanno avuto da ridire per il vestiario della modella, ma i suoi follower hanno giudicato poco rispettosa la mise in un’occasione come il battesimo.

Non tutti si sono scagliati contro Belen: i fan più sfegatati infatti, hanno sostenuto che la bella argentina possa permettersi di mettere una minigonna con le gambe che si ritrova. Ma le polemiche non si sono placate, anche perché alcuni hanno fatto notare che il ruolo di madrina di battesimo non potrebbe essere ricoperto dalla bella argentina dato il suo status di divorziata. Belen, però, non ha commentato l’ennesima bufera social dovuta ad una foto ritenuta inadatta ed ha lasciato agli altri commenti e litigi su una questione di forma che ai presenti non ha creato nessun fastidio.