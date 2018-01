Una notizia che getta nello sconforto i milioni di fan di Ed Sheeran sparsi per il mondo: la carriera del popolare cantante inglese potrebbe durare molto meno del previsto. Lo ha svelato lo stesso artista, che proprio diverse ore fa ha annunciato su Instagram di aver chiesto la mano alla sua fidanzata Cherry Seaborn, mandando in brodo di giuggiole tutti i suoi ammiratore.

Contestualmente è uscita la sua intervista al Daily Star, dove Ed esce allo scoperto e rivela di voler appendere presto la chitarra al chiodo. Il momento X coinciderà probabilmente con il giorno in cui diventerà padre: “Non appena avrò dei figli le mie ambizioni musicali si ridurranno a zero. Penserò che mi interessa poco cantare se ho un’altra vita di cui prendermi cura. Credo che siano emozioni totalmente comprensibil: un figlio cambia la vita e per fare il padre bisogna farlo a tempo pieno”. Ma probabilmente è anche un po’ la sindrome da ‘pancia piena’ che ha colto Sheeran, autore di successi che sono andati oltre le più rosee aspettative: “Ad essere onesti la mia ambizione è già in calo: ho ottenuto molto di più di quello che avrei mai immaginato. L’unico obiettivo che mi resta, che so darmi adesso, è quello di scrivere una canzone country che arrivi prima in classifica negli Stati Uniti. Dopodiché non saprei davvero a cosa puntare”. Ed Sheeran è destinato quindi ad essere solo una luminosissima meteora nel panorama musicale? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.