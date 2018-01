Gerard Butler super ospite a “C’è posta per te” piange a dirotto in Diretta Tv

Gerard Butler, il sex symbol che fa impazzire le donne di tutto il mondo, ospite della seconda puntata di C’è posta per te, ha tirato fuori il suo lato più sensibile nell’ascoltare la splendida storia d’amore di due giovani fidanzati che, nel corso degli anni, hanno dovuto affrontare una situazione difficile come la malattia di lui.

GERARD BUTLER PIANGE IN DIRETTA TV

Dopo aver sfoggiato tutta la sua simpatia durante la breve chiacchierata con Maria De Filippi, Gerard Butler è stato il testimone del grande amore che unisce Serena e Alessandro, due giovani che si sono innamorati nelle stanze di un ospedale dove lui ha trascorso tantissimo tempo per curare un terribile male. Nell’ascoltare la storia raccontata da Maria De Filippi, Gerard Butler non è riuscito a trattenere le lacrime e l’emozione per quell’amore così grande che ha vinto su tutto. “Ho visto il tuo volto inquadrato, c’era la magia nei tuoi occhi Alessandro. Come in quelli di Serena, una purezza unica che contraddistingue il vostro amore”, ha detto poi l’attore quando ha incontrato Alessandro a cui ha regalato ilsuo bracciale preferito, simbolo delle avventure vissute in giro per il mondo con il suo migliore amico, augurandosi che sia lo stesso per Alessandro a cui ha anche donato un viaggio che farà con la fidanzata Serena.