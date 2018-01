Natalia Mastrota futura mamma: Giorgio Mastrota da papà per la quarta volta a nonno

NATALIA MASTROTA INCINTA, GIORGIO MASTROTA PRESTO NONNO

Poche settimane fa, Giorgio Mastrota è diventato papà per la quarta volta , ma tra pochi mesi diventerà nonno per la prima volta. La figlia, nata dal suo amore con Natalia Estrada, infatti, è incinta per la prima volta.

Natalia Mastrota, 22 anni, ha annunciato la sua gravidanza su Instagram postando una foto del suo pancione di cinque mesi. “E fra un po’ non si vedranno più neanche i piedi”, scrive Natalia Mastrota sul famoso social network. Alle parole della gilia, Giorgio Mastrota ha replicato: “…e fra un po’ pure nonno”. Natalia Mastrota, dunque, partorirà a pochi mesi dalla nascita del fratellino. Giorgio Mastrota, il re delle televendite, dunque, si ritroverà a prendersi cura del figlio e del nipotino che cresceranno insieme. Natalia Mastrota, nonostante abbia due genitori che hanno lavorato e lavorano nel mondo dello spettacolo, ha scelto una vita completamente diversa. La giovane, infatti, vive in montagna dove pratica anche sci alpinismo a livello agonistico. Essendo in dolce attesa, per un po’ dovrà mettere da parte la sua passione per vivere serenamente gli ultimi mesi di gravidanza e godersi il primo figlio. “Solitamente alla mia età si diventa nonni e non si sa mai che Natalia, ormai 22enne, non ci faccia presto qualche sorpresa”, aveva dichiarato Giorgio Mastrota, in una recente intervista.