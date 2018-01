Ed Sheeran si fidanza: “Eravamo compagni di classe a 11 anni”

Si sono conosciuti quando avevano soltanto 11 anni, sui banchi di scuola a Suffolk, in Inghilterra. Si sono ritrovati anni dopo, e tra loro è stato subito amore. Ed Sheeran e Cherry Seaborn fanno coppia dal 2015, ma la relazione è stata ufficializzata pubblicamente solo da pochissimo. “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”, aveva raccontato il cantante a Deejay Chiama Italia sotto Natale.

È a Cherry che è dedicato il brano “Perfect”. Ed è lei la ragazza che Ed abbraccia e bacia in uno scatto che il cantante ha deciso di condividere con i fan su Instagram. “Ho trovato una fidanzata poco prima di Capodanno, siamo molto felici e innamorati e i nostri gatti esultano” ha scritto il cantante 26enne, ufficializzando finalmente una relazione che ha tutte le premesse per durare per sempre.