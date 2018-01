Fabrizio Frizzi racconta per la prima volta il suo dramma. Le parole che fanno rabbrividire

Fabrizio Frizzi parla per la prima volta della sua malattia. Lo scorso 23 ottobre, il celebre conduttore, è stato colpito da un grave malore che l’ha tenuto per diverse settimane lontano dalla televisione. Dopo la grande paura, Fabrizio Frizzi è tornato lentamente alla normalità prendendo nuovamente il suo posto al timone de L’Eredità. Finora, però, non aveva mai parlato della malattia. Almeno fino ad oggi perché Fabrizio Frizzi, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha parlato del malore che ha fatto temere per la sua vita.

LE PRIME PAROLE DI FABRIZIO FRIZZI SUL MALORE

“Quel giorno di ottobre mi è precipitata la vita. Ma le grandi paure rendono tutte le cose più importanti” – ha dichiarato Fabrizio Frizzi che ha poi continuato – “Ho sempre avuto la gioia di vivere e di godere la vita momento per momento, l’esperienza brutta che ho dovuto affrontare non ha fatto altro che confermare quello che già sapevo. La vita va goduta, perché non sai mai quello che succede domani“. Fabrizio Frizzi, nonostante sia tornato a lavoro, racconta di non essere ancora in grado di affrontare le uscite pubbliche. Per il momento, dunque, preferisce restare a casa con la moglie e la figlia: “Non sono ancora in grado di andare in giro senza essere ‘restaurato’ e quindi con molta umiltà me ne sto a casa, sto con la famiglia e combatto la battaglia quotidiana. Poi durante la settimana per tre o quattro giorni vengo a fare L’Eredità, mi ‘restaurano’, c’è tutto il tempo per farlo, e ho la protezione che mi garantisce la squadra del programma. Non che mi vergogni a farmi vedere con i segni dovuti alle terapie che ho fatto, però preferisco per ora starmene un po’ protetto, perché bisogna ricominciare a esporsi quando si sta bene”.

Parole speciali, infine, per Carlo Conti: “Mi ha aiutato come solo un fratello può fare. Gli sono molto grato”, ha concluso promettendo di continuare a lottare come un leone.