Giornalista scoppia in lacrime dopo intervista a Ricky Martin, ma lui sente tutto – VIDEO

Ci sono occasioni in cui la professionalità può venire meno a causa di una forte emozione. Pensate di essere giornalisti e di avere l’occasione di intervistare quello che è stato il vostro idolo per tutta l’adolescenza e che ha, in parte, contribuito a formare le vostre preferenze, se non addirittura parte della vostra personalità. Inutile cercare di nascondere l’evidente emozione in un momento come questo e se n’è accorta anche la cronista della tv americana ‘WGN’, Ana Belaval.

La giornalista ha mantenuto un contegno per tutta la durata dell’intervista, riuscendo a non far trasparire troppo il suo favoritismo nei confronti di Ricky Martin. L’emozione compressa, però, era troppa ed appena è terminato lo scambio di battute tra i due, la giornalista si è lasciata andare ad una clamorosa reazione di felicità: la donna ha cominciato a ballare e saltare senza freni, accompagnando la gioia con lacrime di reale felicità. Purtroppo per lei il collegamento con l’artista ispano americano era ancora aperto e Ricky ha potuto sentire tutte le manifestazioni di gioia della sua intervistatrice ed è scoppiato in una fragorosa risata. Un momento imbarazzante che è divenuto subito virale sui social. La cronista, passato l’imbarazzo, potrà ripensare a quell’intervista e dimenticarsi che tutto il mondo ha riso per la sua esagerata contentezza.