Troppi insulti tramite social ed Ilaria è costretta a disattivare il suo profilo Facebook. Dopo il caso di Santon, calciatore dell’Inter inondato di insulti e costretto a cancellare i suoi profili social, questa volta tocca ad donna protagonista della puntata di C’è posta per te del 20 gennaio 2018. Subito dopo la messa in onda, Ilaria ha disattivato il suo profilo per i ripetuti insulti ricevuti nella sua posta privata e nei commenti postati sotto ogni foto. La donna aveva rifiutato di riappacificarsi con Michelina, madre di suo marito Fabrizio. Questa la colpa di Ilenia che ha incontrato la rabbia e la frustrazione di tantissimi telespettatori rimasti allibiti e delusi dalla sua scelta. La donna aveva convocato il figlio in trasmissione perché addolorata dal fatto di non potergli parlare da due anni in seguito ad alcune pesanti liti avventure proprio con Ilaria. Quest’ultima ha scelto però di non perdonare la madre di suo marito, mettendo Fabrizio nella condizione di imitarla. La reazione di Michelina ha colpito i telespettatori. Il dolore dipinto sul volto non è passato inosservato, al punto tale che al termine della puntata migliaia di persone si sono collegati sul profilo facebook di Ilenia per una sorta di vendetta. Anche il figlio della donna, Fabrizio, è stato oggetto di critiche ed insulti sul suo profilo Facebook. L’uomo ha condiviso la scelta della moglie e così è stato costretto a disattivare il suo profilo social per mettere fine ai numerosi commenti arrivati. Tantissime persone hanno anche recuperato vecchie foto pubblicate da Ilaria, scatti che sembravano fare riferimento al rapporto con Michelina. Anche in questo caso sono stati innumerevoli i commenti negativi e gli insulti nei confronti della donna. L’altra faccia della medaglia di una popolarità estemporanea ed il prezzo da pagare per aver scelto di non perdonare la suocera.