Kate Middleton: ecco la Foto del parente stretto che ubriaco fa pipì per strada

KATE MIDDLETON E LE FOTO DELLO ZIO CHE HANNO SCATENATO UNO SCANDALO

Buckingham Palace, a pochi mesi dal matrimonio del Principe Harry, viene travolto dallo scandalo dopo la pubblicazione delle foto dello zio di, fratello della madre Carol, beccato mentre, in evidente stato di ebbrezza, fa pipì per strada, ruzzola per terra e mangia cibo spazzature.questo il nome dell’uomo, hanno messo in imbarazzo Kate Middleton, principessa di stile ed eleganza e amatissima dai sudditi.

A pubblicare le foto è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da domani, mercoledì 24 gennaio, dedica un servizio allo zio della Duchessa di Camdrige, in attesa del terzo figlio. A differenza di quello che si potrebbe pensare, però, Gary Goldsmith non vive in condizioni economiche disagiate. Esattamente come i Middleton è ricchissimo solo che, a differenza della famiglia della sorella Carol, preferisce avere una condotta non proprio cristallina. A pagare i suoi comportamenti potrebbe essere proprio la nipote Kate che, pur essendo amata dalla Regina Elisabetta e dai sudditi, oltre a dover fare i conti con la sempre maggiore popolarità della cognata Meghan Markle, deve vedersela anche con i guai che combina lo zio che, solo due mesi fa era stato accusato di aver colpito fisicamente la sua quarta moglie.