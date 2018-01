Max Biaggi snobba Bianca Atzei: la cantante conquista la scena all’Isola dei Famosi 2018, lui reagisce così!

MAX BIAGGI SNOBBA BIANCA ATZEI

L’avventura disull’è ufficialmente iniziata. La cantante non ha avuto la minima esitazione nel tuffarsi dall’elicottero e si è tuffata a capofitto nella sua nuova esperienza di naufraga. Decisa a dimenticare un capitolo doloroso della sua vita, Bianca spera di rinascere durante le settimane che trascorrerà in Honduras. I fans, tuttavia, si sono chiesti cosa stesse facendomentre la Atzei si tuffava dall’elicottero. Se, infatti, Belen ha seguito Stefano De Martino mentre Cecilia Rodriguez ha preferito non guardare il suo ex Francesco Monte, cosa avrà fatto l’ex pilota?

Prima di partire per l’Isola dei famosi 2018, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Bianca Atzei aveva dimostrato di non aver affatto dimenticato Max Biaggi. “Piango ancora. Succede quando penso a quello che ci legava. Un posto, una parola, una foto: basta poco. Non bisogna aver paura di riconoscere l’amore quando lo incontriamo. Max Biaggi mi ha amata, mi ha donato tantissimo. Lo ringrazio per quei momenti vissuti alla grande”, aveva raccontato la cantante al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Prima della partenza, poi, nel video di presentazione, ha detto: “Voglio sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male. Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto”.

Se, dunque, Bianca Atzei pensa ancora a Max Biaggi, l’ex pilota sembra aver voltato totalmente pagina. Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018, infatti, dai social arriva il segnale della decisione di Biaggi di non tornare indietro. L’ex pilota era sintonizzato su Raiuno e la conferma è arrivata da un like a Romanzo Famigliare e dal like lasciato al profilo dell’attrice Vittoria Puccini. nessun segno di ripensamento, dunque, da parte di Max Biaggi che sembra concentrato solo sui figli.