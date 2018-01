L’ultima puntata di C’è posta per te in onda sabato 20 gennaio 2018 ha visto tra le storie anche quella di papà Calogero e la figlia Marinella. Maria De Filippi è riuscita a farli riappacificare dopo anni. La ragazza aveva preso un colpo di testa ed il padre aveva deciso di non parlarle più. In trasmissione è arrivata finalmente la pace in un abbraccio che ha visto Marinella finalmente ritrovare quel padre che temeva perduto e che per anni non aveva voluto concederle il suo perdono. In tanti però hanno notato un certo distacco da parte del padre, nonostante l’apertura della busta. La sensazione di molti è che il riavvicinamento fosse dovuto solo alla presenza delle telecamere. In realtà padre e figlia, dell’entroterra siciliano, si sono realmente riavvicinati. Marinella scrive sul suo profilo Facebook: “L’amora ha già vinto”. Accanto al post anche una foto in posa con il papà Calogero: “Mio padre e io, finalmente, siamo l’uno per l’altra di nuovo padre e figlia. Sono la persona più felice della terra dal giorno in cui l’ho riabbracciato”. La storia aveva colpito tutti i telespettatori di C’è posta per te. Calogero è un uomo di altra generazione con valori tradizionali come l’onore e la rispettabilità pubblica. La figlia aveva deciso di scappare da casa per seguire un uomo sposato e padre di due figli, un affronto che Calogero non poteva sostenere. Un atteggiamento che aveva portato papà Calogero nella condizione di rinnegare l’esistenza di quella che per anni era stata la sua bambina. Termini quali “verginella” non hanno più il senso che Calogero attribuisce loro, quell’accezione connaturata alla purezza fisica di una “sposa che merita di indossare l’abito bianco”. Da qui la protesta di una parte di siciliani che hanno faticato a vedere raccontata in questo modo la loro terra.