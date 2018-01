Star di Instagram per errore in diretta mentre fa l’amore col fidanzato

Finire in diretta web mentre si ha un rapporto sessuale con il proprio ragazzo? Se si vive costantemente con il cellulare in mano collegato a qualche social network… può succedere. Ve lo può assicurare Kristen Hancher, che per 3 minuti è stata protagonista a sua insaputa di una diretta su Instagram decisamente… hot. La sensuale 18enne star di Instagram, stava visitando il social network quando il suo fidanzato è entrato in casa. Lei è accorsa a salutarlo e ad “accoglierlo”, dimenticandosi il cellulare acceso. Nell’appoggiarlo, Kristen ha fatto per errore partire una diretta. Per fortuna lo smartphone era appoggiato a “faccia” in giù e i 14mila follower che si sono collegato hanno potuto vedere solo uno schemo nero. L’audio, in compenso, si sentiva benissimo…

Time stops still🙈 @andrewgregory_ Un post condiviso da Kristen Hancher (@kristenhancher) in data: Dic 15, 2017 at 3:05 PST

“Voglio scusarmi con chiunque abbia visto la diretta – ha scritto la giovane subito dopo aver cancellato il video – Non era assolutamente intenzionale. Eliminatelo dalle vostre menti. È stato super imbarazzante e super spiacevole (…) Sono accidentalmente andata in diretta e ho scoperto solo tre minuti dopo che 14mila persone stavano guardando. Mi dispiace molto ma gli incidenti accadono. Si deve andare avanti e fingere che non sia mai successo per continuare con la propria vita. Questo è quello che farò“.