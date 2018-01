Stefano De Martino inviato all’Isola dei Famosi 2018: il gesto di Belen durante la diretta

Stefano De Martino ha ufficialmente cominciato la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2018 come inviato. Il ballerino napoletano ha rotto il ghiaccio tuffandosi dall’elicottero esattamente come i naufraghi. Il suo arrivo sulla spiaggia, sui social, è stato paragonato a quello di un dio in terra. Stefano, infatti, è uno degli uomini che piace di più al pubblico femminile che avrebbe preferito vederlo in costume per tutta la diretta. La prima puntata, però, di De Martino ha diviso un po’ l’opinione pubblica tra chi lo ha promosso a pieni voti, convinto che si scioglierà nel corso delle prossime puntate e chi, invece, continua a considerare quel ruolo adatto solo ad Alvin. Molti utenti, poi, si sono chiesti se Belen Rodriguez fosse sintonizzata su canale 5 per seguire le avvenure dell’ex marito. La risposta è arrivata direttamente dai social.

STEFANO DE MARTINO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2018, IL GESTO DI BELEN RODRIGUEZ

Prima di tuffarsi dall’elicottero, Stefano De Martino ha lanciato un messaggio al figlio Santiago. “Santi papà ti ama tanto”, ha detto il ballerino che si è poi tuffato. I fans si sono così chiesti se il piccolo stesse guardando il reality. Santiago, in questi mesi, starà sempre con mamma Belen che, a quanto pare, ha mostrato al piccolo il debutto del padre. Rudy Zerbi, infatti, sul suo profilo instagram, ha pubblicato una foto di Francesca Cipriani, diventata la nuova beniamina del pubblico. Sotto la foto in questione è apparso un messaggio di Belen che ha così dimostrato di essere sintonizzata su canale 5. La Rodriguez, dunque, dopo aver seguito il debutto dell’ex marito come inviato, lo avrà promosso?